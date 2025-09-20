ArbiSmart (RBIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 400.49$ 400.49 $ 400.49 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -47.39% Prisendring (7D) -47.39%

ArbiSmart (RBIS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RBIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RBIS er $ 400.49, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RBIS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -47.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ArbiSmart (RBIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.90K$ 3.90K $ 3.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Opplagsforsyning 194.75M 194.75M 194.75M Total forsyning 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ArbiSmart er $ 3.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RBIS er 194.75M, med en total tilgang på 450000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.00K.