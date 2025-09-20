ArbiPad (ARBI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00174926$ 0.00174926 $ 0.00174926 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.08% Prisendring (7D) +0.02% Prisendring (7D) +0.02%

ArbiPad (ARBI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ARBI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARBI er $ 0.00174926, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARBI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.08% over 24 timer og +0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ArbiPad (ARBI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 544.76K$ 544.76K $ 544.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 998.64K$ 998.64K $ 998.64K Opplagsforsyning 5.46B 5.46B 5.46B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ArbiPad er $ 544.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARBI er 5.46B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 998.64K.