ArbiDoge (ADOGE) Informasjon Arbidoge is the first Dogecoin fork as well as the first native token to launch on the newly released Arbitrum network. We created transparent tokenomics for everyones benefit. While plenty of projects have intransparent tokenomics which are often not feasible, we kept things simple. Zero Tax. Zero Fee. Just like the original Dogecoin. This token serves as an homage to Dogecoin, as well as a means of acquiring a symbolic piece of the legendary SOV that Dogecoin is, through the power of Arbitrum and its seamless and inexpensive transacting process. Initial Liquidity was permanently burned, along with 20% of the total supply, forever, making Arbidoge a 100% safe investment. Offisiell nettside: https://www.arbidoge.net/ Kjøp ADOGE nå!

ArbiDoge (ADOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ArbiDoge (ADOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 817.69K $ 817.69K $ 817.69K Total forsyning: $ 8.00T $ 8.00T $ 8.00T Sirkulerende forsyning: $ 8.00T $ 8.00T $ 8.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 817.69K $ 817.69K $ 817.69K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ArbiDoge (ADOGE) pris

ArbiDoge (ADOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ArbiDoge (ADOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ADOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ADOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ADOGEs tokenomics, kan du utforske ADOGE tokenets livepris!

ADOGE prisforutsigelse Vil du vite hvor ADOGE kan være på vei? Vår ADOGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ADOGE tokenets prisforutsigelse nå!

