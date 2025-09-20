Dagens ArbiDoge livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ADOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ADOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ArbiDoge livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ADOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ADOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ADOGE

ADOGE Prisinformasjon

ADOGE Offisiell nettside

ADOGE tokenomics

ADOGE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

ArbiDoge Logo

ArbiDoge Pris (ADOGE)

Ikke oppført

1 ADOGE til USD livepris:

--
----
-1.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
ArbiDoge (ADOGE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:51:26 (UTC+8)

ArbiDoge (ADOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-1.30%

+2.84%

+2.84%

ArbiDoge (ADOGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ADOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ADOGE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ADOGE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -1.30% over 24 timer og +2.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ArbiDoge (ADOGE) Markedsinformasjon

$ 925.12K
$ 925.12K$ 925.12K

--
----

$ 925.12K
$ 925.12K$ 925.12K

8.00T
8.00T 8.00T

8,000,000,000,000.0
8,000,000,000,000.0 8,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ArbiDoge er $ 925.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ADOGE er 8.00T, med en total tilgang på 8000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 925.12K.

ArbiDoge (ADOGE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ArbiDoge til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ArbiDoge til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ArbiDoge til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ArbiDoge til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.30%
30 dager$ 0+36.55%
60 dager$ 0+79.93%
90 dager$ 0--

Hva er ArbiDoge (ADOGE)

Arbidoge is the first Dogecoin fork as well as the first native token to launch on the newly released Arbitrum network. We created transparent tokenomics for everyones benefit. While plenty of projects have intransparent tokenomics which are often not feasible, we kept things simple. Zero Tax. Zero Fee. Just like the original Dogecoin. This token serves as an homage to Dogecoin, as well as a means of acquiring a symbolic piece of the legendary SOV that Dogecoin is, through the power of Arbitrum and its seamless and inexpensive transacting process. Initial Liquidity was permanently burned, along with 20% of the total supply, forever, making Arbidoge a 100% safe investment.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ArbiDoge (ADOGE) Ressurs

Offisiell nettside

ArbiDoge Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ArbiDoge (ADOGE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ArbiDoge (ADOGE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ArbiDoge.

Sjekk ArbiDogeprisprognosen nå!

ADOGE til lokale valutaer

ArbiDoge (ADOGE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ArbiDoge (ADOGE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ADOGE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ArbiDoge (ADOGE)

Hvor mye er ArbiDoge (ADOGE) verdt i dag?
Live ADOGE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ADOGE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ADOGE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ArbiDoge?
Markedsverdien for ADOGE er $ 925.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ADOGE?
Den sirkulerende forsyningen av ADOGE er 8.00T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forADOGE ?
ADOGE oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ADOGE?
ADOGE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ADOGE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ADOGE er -- USD.
Vil ADOGE gå høyere i år?
ADOGE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ADOGE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:51:26 (UTC+8)

ArbiDoge (ADOGE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.