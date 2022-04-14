Arata AGI (ARATA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Arata AGI (ARATA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Arata AGI (ARATA) Informasjon ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: Agent deployment and execution

Governance voting rights

Staking rewards

Network resource allocation

Offisiell nettside: https://arataagi.org/

Arata AGI (ARATA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arata AGI (ARATA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.07K $ 29.07K $ 29.07K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.53K $ 41.53K $ 41.53K All-time high: $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 All-Time Low: $ 0.00194257 $ 0.00194257 $ 0.00194257 Nåværende pris: $ 0.00416119 $ 0.00416119 $ 0.00416119 Lær mer om Arata AGI (ARATA) pris

Arata AGI (ARATA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Arata AGI (ARATA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARATA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARATA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

ARATA prisforutsigelse Vil du vite hvor ARATA kan være på vei? Vår ARATA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

