Arata AGI (ARATA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00443355 $ 0.00443355 $ 0.00443355 24 timer lav $ 0.00453988 $ 0.00453988 $ 0.00453988 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00443355$ 0.00443355 $ 0.00443355 24 timer høy $ 0.00453988$ 0.00453988 $ 0.00453988 All Time High $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 Laveste pris $ 0.00194257$ 0.00194257 $ 0.00194257 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) -1.59% Prisendring (7D) -7.66% Prisendring (7D) -7.66%

Arata AGI (ARATA) sanntidsprisen er $0.0044511. I løpet av de siste 24 timene har ARATA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00443355 og et toppnivå på $ 0.00453988, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARATA er $ 2.81, mens den rekordlave prisen er $ 0.00194257.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARATA endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -1.59% over 24 timer og -7.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arata AGI (ARATA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.18K$ 31.18K $ 31.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.55K$ 44.55K $ 44.55K Opplagsforsyning 7.00M 7.00M 7.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Arata AGI er $ 31.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARATA er 7.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.55K.