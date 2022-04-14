Araracoin (ARARA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Araracoin (ARARA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Araracoin (ARARA) Informasjon Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure. Offisiell nettside: https://www.araracoin.org Teknisk dokument: https://www.araracoin.org/docs/white-paper-araracoin-en-us.pdf Kjøp ARARA nå!

Araracoin (ARARA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Araracoin (ARARA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.67M $ 19.67M $ 19.67M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 36.25B $ 36.25B $ 36.25B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.27M $ 54.27M $ 54.27M All-time high: $ 0.00107827 $ 0.00107827 $ 0.00107827 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00054273 $ 0.00054273 $ 0.00054273 Lær mer om Araracoin (ARARA) pris

Araracoin (ARARA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Araracoin (ARARA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARARA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARARA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARARAs tokenomics, kan du utforske ARARA tokenets livepris!

ARARA prisforutsigelse Vil du vite hvor ARARA kan være på vei? Vår ARARA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARARA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!