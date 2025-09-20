Araracoin (ARARA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00107827$ 0.00107827 $ 0.00107827 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -0.95% Prisendring (7D) -4.33% Prisendring (7D) -4.33%

Araracoin (ARARA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ARARA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARARA er $ 0.00107827, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARARA endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -0.95% over 24 timer og -4.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Araracoin (ARARA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.92M$ 19.92M $ 19.92M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.95M$ 54.95M $ 54.95M Opplagsforsyning 36.25B 36.25B 36.25B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Araracoin er $ 19.92M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARARA er 36.25B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.95M.