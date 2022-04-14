Aquathecoin (AQUA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aquathecoin (AQUA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aquathecoin (AQUA) Informasjon The project is a unique memecoin inspired by a drop of water, named Aqua. It combines the playful nature of meme culture with a fresh concept, making it stand out among other tokens. Aqua’s theme revolves around the purity and simplicity of water, which symbolizes transparency and fluidity. The goal is to build a fun and engaging community around this idea while creating a token that represents the essence of something as essential as water. Offisiell nettside: https://aquaonsol.fun/ Kjøp AQUA nå!

Aquathecoin (AQUA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aquathecoin (AQUA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.60K $ 20.60K $ 20.60K Total forsyning: $ 997.52M $ 997.52M $ 997.52M Sirkulerende forsyning: $ 997.52M $ 997.52M $ 997.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.60K $ 20.60K $ 20.60K All-time high: $ 0.00293112 $ 0.00293112 $ 0.00293112 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Aquathecoin (AQUA) pris

Aquathecoin (AQUA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aquathecoin (AQUA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AQUA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AQUA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AQUAs tokenomics, kan du utforske AQUA tokenets livepris!

AQUA prisforutsigelse Vil du vite hvor AQUA kan være på vei? Vår AQUA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AQUA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!