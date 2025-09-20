Aquathecoin (AQUA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002218 24 timer lav $ 0.00002332 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002218 24 timer høy $ 0.00002332 All Time High $ 0.00293112 Laveste pris $ 0.00001282 Prisendring (1H) +0.56% Prisendring (1D) -2.64% Prisendring (7D) +2.04%

Aquathecoin (AQUA) sanntidsprisen er $0.00002244. I løpet av de siste 24 timene har AQUA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002218 og et toppnivå på $ 0.00002332, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AQUA er $ 0.00293112, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001282.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AQUA endret seg med +0.56% i løpet av den siste timen, -2.64% over 24 timer og +2.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aquathecoin (AQUA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.41K Opplagsforsyning 997.53M Total forsyning 997,528,807.04602

Nåværende markedsverdi på Aquathecoin er $ 22.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AQUA er 997.53M, med en total tilgang på 997528807.04602. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.41K.