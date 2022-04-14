Aquarius (AQUA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aquarius (AQUA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aquarius (AQUA) Informasjon AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments. Offisiell nettside: https://aqua.network Kjøp AQUA nå!

Aquarius (AQUA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aquarius (AQUA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.12M $ 33.12M $ 33.12M Total forsyning: $ 99.97B $ 99.97B $ 99.97B Sirkulerende forsyning: $ 35.91B $ 35.91B $ 35.91B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 92.20M $ 92.20M $ 92.20M All-time high: $ 0.02350576 $ 0.02350576 $ 0.02350576 All-Time Low: $ 0.00009804 $ 0.00009804 $ 0.00009804 Nåværende pris: $ 0.00092296 $ 0.00092296 $ 0.00092296 Lær mer om Aquarius (AQUA) pris

Aquarius (AQUA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aquarius (AQUA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AQUA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AQUA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AQUAs tokenomics, kan du utforske AQUA tokenets livepris!

AQUA prisforutsigelse Vil du vite hvor AQUA kan være på vei? Vår AQUA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AQUA tokenets prisforutsigelse nå!

