Aquarius (AQUA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02350576$ 0.02350576 $ 0.02350576 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.22% Prisendring (1D) -0.72% Prisendring (7D) -2.16% Prisendring (7D) -2.16%

Aquarius (AQUA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AQUA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AQUA er $ 0.02350576, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AQUA endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -0.72% over 24 timer og -2.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aquarius (AQUA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.18M$ 34.18M $ 34.18M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.16M$ 95.16M $ 95.16M Opplagsforsyning 35.91B 35.91B 35.91B Total forsyning 99,971,232,585.0 99,971,232,585.0 99,971,232,585.0

Nåværende markedsverdi på Aquarius er $ 34.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AQUA er 35.91B, med en total tilgang på 99971232585.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.16M.