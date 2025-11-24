Aquari pris i dag

Sanntids Aquari (AQUARI) pris i dag er $ 0.01179216, med en 3.50% endring de siste 24 timene. Nåværende AQUARI til USD konverteringssats er $ 0.01179216 per AQUARI.

Aquari rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,399,460, med en sirkulerende forsyning på 118.00M AQUARI. I løpet av de siste 24 timene AQUARI har den blitt handlet mellom $ 0.01130698(laveste) og $ 0.01199502 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01876426, mens tidenes laveste notering var $ 0.0044817.

Kortsiktig har AQUARI beveget seg -0.95% i løpet av den siste timen og +16.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Aquari (AQUARI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Opplagsforsyning 118.00M 118.00M 118.00M Total forsyning 118,000,000.0 118,000,000.0 118,000,000.0

