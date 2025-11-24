Aptos Futures pris i dag

Sanntids Aptos Futures (APF) pris i dag er $ 0.00001356, med en 0.92% endring de siste 24 timene. Nåværende APF til USD konverteringssats er $ 0.00001356 per APF.

Aptos Futures rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,550.91, med en sirkulerende forsyning på 851.89M APF. I løpet av de siste 24 timene APF har den blitt handlet mellom $ 0.00001341(laveste) og $ 0.00001361 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00078764, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001298.

Kortsiktig har APF beveget seg +0.40% i løpet av den siste timen og -9.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Aptos Futures (APF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K Opplagsforsyning 851.89M 851.89M 851.89M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

