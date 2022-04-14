Apricot (APRT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Apricot (APRT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Apricot (APRT) Informasjon "Apricot is a next-gen lending protocol that supports leveraged yield farming on Solana. Our mission is to help users maximize yield while protecting their downsides. With Apricot, users can: Deposit assets to earn interests (Apricot Lend) Borrow assets for trading or leveraged yield farming (Apricot Cross-Farm) Pre-configure when and how automated deleveraging takes place (Apricot Assist)" Offisiell nettside: https://apricot.one

Apricot (APRT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Apricot (APRT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.03K $ 19.03K $ 19.03K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 164.50M $ 164.50M $ 164.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 115.71K $ 115.71K $ 115.71K All-time high: $ 0.334352 $ 0.334352 $ 0.334352 All-Time Low: $ 0.0001157 $ 0.0001157 $ 0.0001157 Nåværende pris: $ 0.00011571 $ 0.00011571 $ 0.00011571 Lær mer om Apricot (APRT) pris

Apricot (APRT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Apricot (APRT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APRT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APRT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APRTs tokenomics, kan du utforske APRT tokenets livepris!

