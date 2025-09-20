Dagens Apricot livepris er 0.00011572 USD. Spor prisoppdateringer for APRT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APRT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Apricot livepris er 0.00011572 USD. Spor prisoppdateringer for APRT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APRT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om APRT

APRT Prisinformasjon

APRT Offisiell nettside

APRT tokenomics

APRT Prisprognose

Apricot Logo

Apricot Pris (APRT)

Ikke oppført

1 APRT til USD livepris:

$0.00011572
$0.00011572
-0.10%1D
mexc
USD
Apricot (APRT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:55:53 (UTC+8)

Apricot (APRT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0001157
$ 0.0001157
24 timer lav
$ 0.00011587
$ 0.00011587
24 timer høy

$ 0.0001157
$ 0.0001157

$ 0.00011587
$ 0.00011587

$ 0.334352
$ 0.334352

$ 0.0001157
$ 0.0001157

+0.00%

-0.11%

-0.19%

-0.19%

Apricot (APRT) sanntidsprisen er $0.00011572. I løpet av de siste 24 timene har APRT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001157 og et toppnivå på $ 0.00011587, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APRT er $ 0.334352, mens den rekordlave prisen er $ 0.0001157.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APRT endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -0.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Apricot (APRT) Markedsinformasjon

$ 19.04K
$ 19.04K

--
----

$ 115.72K
$ 115.72K

164.50M
164.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Apricot er $ 19.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APRT er 164.50M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 115.72K.

Apricot (APRT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Apricot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Apricot til USD ble $ -0.0000044493.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Apricot til USD ble $ -0.0000031724.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Apricot til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.11%
30 dager$ -0.0000044493-3.84%
60 dager$ -0.0000031724-2.74%
90 dager$ 0--

Hva er Apricot (APRT)

"Apricot is a next-gen lending protocol that supports leveraged yield farming on Solana. Our mission is to help users maximize yield while protecting their downsides. With Apricot, users can: 1) Deposit assets to earn interests (Apricot Lend) 2) Borrow assets for trading or leveraged yield farming (Apricot Cross-Farm) 3) Pre-configure when and how automated deleveraging takes place (Apricot Assist)"

Apricot (APRT) Ressurs

Offisiell nettside

Apricot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Apricot (APRT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Apricot (APRT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Apricot.

Sjekk Apricotprisprognosen nå!

APRT til lokale valutaer

Apricot (APRT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Apricot (APRT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APRT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Apricot (APRT)

Hvor mye er Apricot (APRT) verdt i dag?
Live APRT prisen i USD er 0.00011572 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende APRT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på APRT til USD er $ 0.00011572. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Apricot?
Markedsverdien for APRT er $ 19.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av APRT?
Den sirkulerende forsyningen av APRT er 164.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPRT ?
APRT oppnådde en ATH-pris på 0.334352 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på APRT?
APRT så en ATL-pris på 0.0001157 USD.
Hva er handelsvolumet til APRT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APRT er -- USD.
Vil APRT gå høyere i år?
APRT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APRT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:55:53 (UTC+8)

