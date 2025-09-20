Apricot (APRT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0001157 $ 0.0001157 $ 0.0001157 24 timer lav $ 0.00011587 $ 0.00011587 $ 0.00011587 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0001157$ 0.0001157 $ 0.0001157 24 timer høy $ 0.00011587$ 0.00011587 $ 0.00011587 All Time High $ 0.334352$ 0.334352 $ 0.334352 Laveste pris $ 0.0001157$ 0.0001157 $ 0.0001157 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) -0.19% Prisendring (7D) -0.19%

Apricot (APRT) sanntidsprisen er $0.00011572. I løpet av de siste 24 timene har APRT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001157 og et toppnivå på $ 0.00011587, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APRT er $ 0.334352, mens den rekordlave prisen er $ 0.0001157.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APRT endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -0.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Apricot (APRT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.04K$ 19.04K $ 19.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 115.72K$ 115.72K $ 115.72K Opplagsforsyning 164.50M 164.50M 164.50M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Apricot er $ 19.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APRT er 164.50M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 115.72K.