Apraemio pris i dag

Sanntids Apraemio (APRA) pris i dag er $ 0.095745, med en 1.84% endring de siste 24 timene. Nåværende APRA til USD konverteringssats er $ 0.095745 per APRA.

Apraemio rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,212,526, med en sirkulerende forsyning på 138.00M APRA. I løpet av de siste 24 timene APRA har den blitt handlet mellom $ 0.094189(laveste) og $ 0.098962 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.290289, mens tidenes laveste notering var $ 0.079579.

Kortsiktig har APRA beveget seg +0.20% i løpet av den siste timen og -5.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Apraemio (APRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.21M$ 13.21M $ 13.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.74M$ 95.74M $ 95.74M Opplagsforsyning 138.00M 138.00M 138.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

