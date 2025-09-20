Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1,060.87 24 timer lav $ 1,062.59 24 timer høy All Time High $ 1,063.45 Laveste pris $ 1,004.33 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.05% Prisendring (7D) +0.07%

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) sanntidsprisen er $1,062.2. I løpet av de siste 24 timene har ACRED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1,060.87 og et toppnivå på $ 1,062.59, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ACRED er $ 1,063.45, mens den rekordlave prisen er $ 1,004.33.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ACRED endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og +0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 111.94M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 111.94M Opplagsforsyning 105.39K Total forsyning 105,387.128584

Nåværende markedsverdi på Apollo Diversified Credit Securitize Fund er $ 111.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ACRED er 105.39K, med en total tilgang på 105387.128584. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 111.94M.