Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) sanntidsprisen er $1,062.2. I løpet av de siste 24 timene har ACRED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1,060.87 og et toppnivå på $ 1,062.59, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ACRED er $ 1,063.45, mens den rekordlave prisen er $ 1,004.33.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ACRED endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og +0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Apollo Diversified Credit Securitize Fund er $ 111.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ACRED er 105.39K, med en total tilgang på 105387.128584. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 111.94M.
I løpet av i dag er prisendringen på Apollo Diversified Credit Securitize Fund til USD ble $ +0.568116.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Apollo Diversified Credit Securitize Fund til USD ble $ +14.9996448600.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Apollo Diversified Credit Securitize Fund til USD ble $ +23.6032524200.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Apollo Diversified Credit Securitize Fund til USD ble $ +32.9465035593689.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ +0.568116
|+0.05%
|30 dager
|$ +14.9996448600
|+1.41%
|60 dager
|$ +23.6032524200
|+2.22%
|90 dager
|$ +32.9465035593689
|+3.20%
This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets. ✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1) ✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles. ✓ 0% Performance Fee ✓ $0 Redemptions ✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2) The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars: ✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo’s proprietary sourcing channel. ✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments. ✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return. ✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue “dislocated” credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons. ✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9 (1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.