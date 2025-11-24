APO pris i dag

Sanntids APO (APO) pris i dag er $ 0.139664, med en 4.70% endring de siste 24 timene. Nåværende APO til USD konverteringssats er $ 0.139664 per APO.

APO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 137,240, med en sirkulerende forsyning på 980.44K APO. I løpet av de siste 24 timene APO har den blitt handlet mellom $ 0.137869(laveste) og $ 0.149178 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.222348, mens tidenes laveste notering var $ 0.068552.

Kortsiktig har APO beveget seg +1.18% i løpet av den siste timen og -5.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

APO (APO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 137.24K$ 137.24K $ 137.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.00M$ 28.00M $ 28.00M Opplagsforsyning 980.44K 980.44K 980.44K Total forsyning 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på APO er $ 137.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APO er 980.44K, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.00M.