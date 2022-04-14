apM Coin (APM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i apM Coin (APM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

apM Coin (APM) Informasjon A customer rewards management and payment platform for the wholesale fashion market Offisiell nettside: https://apm-coin.com Kjøp APM nå!

apM Coin (APM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for apM Coin (APM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 947.32K $ 947.32K $ 947.32K Total forsyning: $ 1.81B $ 1.81B $ 1.81B Sirkulerende forsyning: $ 361.88M $ 361.88M $ 361.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.74M $ 4.74M $ 4.74M All-time high: $ 1.066 $ 1.066 $ 1.066 All-Time Low: $ 0.00244691 $ 0.00244691 $ 0.00244691 Nåværende pris: $ 0.0026178 $ 0.0026178 $ 0.0026178 Lær mer om apM Coin (APM) pris

apM Coin (APM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak apM Coin (APM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APMs tokenomics, kan du utforske APM tokenets livepris!

