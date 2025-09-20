apM Coin (APM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00265158 24 timer høy $ 0.00268412 All Time High $ 1.066 Laveste pris $ 0.00244691 Prisendring (1H) +0.64% Prisendring (1D) +0.22% Prisendring (7D) -4.06%

apM Coin (APM) sanntidsprisen er $0.00267885. I løpet av de siste 24 timene har APM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00265158 og et toppnivå på $ 0.00268412, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APM er $ 1.066, mens den rekordlave prisen er $ 0.00244691.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APM endret seg med +0.64% i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og -4.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

apM Coin (APM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 969.37K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.86M Opplagsforsyning 361.88M Total forsyning 1,812,500,000.0

Nåværende markedsverdi på apM Coin er $ 969.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APM er 361.88M, med en total tilgang på 1812500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.86M.