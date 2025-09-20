Dagens apM Coin livepris er 0.00267885 USD. Spor prisoppdateringer for APM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens apM Coin livepris er 0.00267885 USD. Spor prisoppdateringer for APM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

apM Coin Pris (APM)

1 APM til USD livepris:

$0.00267885
$0.00267885$0.00267885
+0.20%1D
USD
apM Coin (APM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:12:12 (UTC+8)

apM Coin (APM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00265158
24 timer lav
$ 0.00268412
24 timer høy

$ 0.00265158
$ 0.00268412
$ 1.066
$ 0.00244691
+0.64%

+0.22%

-4.06%

-4.06%

apM Coin (APM) sanntidsprisen er $0.00267885. I løpet av de siste 24 timene har APM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00265158 og et toppnivå på $ 0.00268412, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APM er $ 1.066, mens den rekordlave prisen er $ 0.00244691.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APM endret seg med +0.64% i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og -4.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

apM Coin (APM) Markedsinformasjon

$ 969.37K
--
$ 4.86M
361.88M
1,812,500,000.0
Nåværende markedsverdi på apM Coin er $ 969.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APM er 361.88M, med en total tilgang på 1812500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.86M.

apM Coin (APM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på apM Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på apM Coin til USD ble $ -0.0000827970.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på apM Coin til USD ble $ -0.0002087059.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på apM Coin til USD ble $ -0.000062993361551753.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.22%
30 dager$ -0.0000827970-3.09%
60 dager$ -0.0002087059-7.79%
90 dager$ -0.000062993361551753-2.29%

Hva er apM Coin (APM)

A customer rewards management and payment platform for the wholesale fashion market

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

apM Coin (APM) Ressurs

Offisiell nettside

apM Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil apM Coin (APM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine apM Coin (APM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for apM Coin.

Sjekk apM Coinprisprognosen nå!

APM til lokale valutaer

apM Coin (APM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak apM Coin (APM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om apM Coin (APM)

Hvor mye er apM Coin (APM) verdt i dag?
Live APM prisen i USD er 0.00267885 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende APM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på APM til USD er $ 0.00267885. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for apM Coin?
Markedsverdien for APM er $ 969.37K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av APM?
Den sirkulerende forsyningen av APM er 361.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPM ?
APM oppnådde en ATH-pris på 1.066 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på APM?
APM så en ATL-pris på 0.00244691 USD.
Hva er handelsvolumet til APM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APM er -- USD.
Vil APM gå høyere i år?
APM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:12:12 (UTC+8)

apM Coin (APM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.