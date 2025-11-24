Apillon pris i dag

Sanntids Apillon (NCTR) pris i dag er $ 0.00251814, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende NCTR til USD konverteringssats er $ 0.00251814 per NCTR.

Apillon rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 106,509, med en sirkulerende forsyning på 42.30M NCTR. I løpet av de siste 24 timene NCTR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04553041, mens tidenes laveste notering var $ 0.00191951.

Kortsiktig har NCTR beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Apillon (NCTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 106.51K$ 106.51K $ 106.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 377.72K$ 377.72K $ 377.72K Opplagsforsyning 42.30M 42.30M 42.30M Total forsyning 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

