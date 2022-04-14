Apexrom (APR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Apexrom (APR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Apexrom (APR) Informasjon APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy Offisiell nettside: https://www.apexrom.com/ Teknisk dokument: https://www.apexrom.com/en/white-paper Kjøp APR nå!

Apexrom (APR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Apexrom (APR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.39K $ 46.39K $ 46.39K Total forsyning: $ 969.97M $ 969.97M $ 969.97M Sirkulerende forsyning: $ 454.58M $ 454.58M $ 454.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 98.98K $ 98.98K $ 98.98K All-time high: $ 0.00123536 $ 0.00123536 $ 0.00123536 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010204 $ 0.00010204 $ 0.00010204 Lær mer om Apexrom (APR) pris

Apexrom (APR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Apexrom (APR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APRs tokenomics, kan du utforske APR tokenets livepris!

APR prisforutsigelse Vil du vite hvor APR kan være på vei? Vår APR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APR tokenets prisforutsigelse nå!

