Dagens Apexrom livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for APR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Apexrom livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for APR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om APR

APR Prisinformasjon

APR teknisk dokument

APR Offisiell nettside

APR tokenomics

APR Prisprognose

Apexrom Logo

Apexrom Pris (APR)

Ikke oppført

1 APR til USD livepris:

$0.00010903
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Apexrom (APR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:32:12 (UTC+8)

Apexrom (APR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.00123536
$ 0
-3.51%

-3.51%

Apexrom (APR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har APR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APR er $ 0.00123536, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Apexrom (APR) Markedsinformasjon

$ 49.56K
--
$ 105.76K
454.58M
969,970,520.0
Nåværende markedsverdi på Apexrom er $ 49.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APR er 454.58M, med en total tilgang på 969970520.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 105.76K.

Apexrom (APR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Apexrom til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Apexrom til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Apexrom til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Apexrom til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+36.23%
60 dager$ 0-89.82%
90 dager$ 0--

Hva er Apexrom (APR)

APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Apexrom (APR) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Apexrom Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Apexrom (APR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Apexrom (APR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Apexrom.

Sjekk Apexromprisprognosen nå!

APR til lokale valutaer

Apexrom (APR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Apexrom (APR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Apexrom (APR)

Hvor mye er Apexrom (APR) verdt i dag?
Live APR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende APR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på APR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Apexrom?
Markedsverdien for APR er $ 49.56K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av APR?
Den sirkulerende forsyningen av APR er 454.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPR ?
APR oppnådde en ATH-pris på 0.00123536 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på APR?
APR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til APR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APR er -- USD.
Vil APR gå høyere i år?
APR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Apexrom (APR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.