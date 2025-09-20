Apexrom (APR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00123536$ 0.00123536 $ 0.00123536 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.51% Prisendring (7D) -3.51%

Apexrom (APR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har APR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APR er $ 0.00123536, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Apexrom (APR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.56K$ 49.56K $ 49.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 105.76K$ 105.76K $ 105.76K Opplagsforsyning 454.58M 454.58M 454.58M Total forsyning 969,970,520.0 969,970,520.0 969,970,520.0

Nåværende markedsverdi på Apexrom er $ 49.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APR er 454.58M, med en total tilgang på 969970520.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 105.76K.