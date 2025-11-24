Hva er APESTR

ApeStrategy (APESTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ApeStrategy (APESTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Total forsyning: $ 955.14M $ 955.14M $ 955.14M Sirkulerende forsyning: $ 955.14M $ 955.14M $ 955.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M All-time high: $ 0.0246464 $ 0.0246464 $ 0.0246464 All-Time Low: $ 0.00149075 $ 0.00149075 $ 0.00149075 Nåværende pris: $ 0.00167666 $ 0.00167666 $ 0.00167666 Lær mer om ApeStrategy (APESTR) pris Kjøp APESTR nå!

ApeStrategy (APESTR) Informasjon Offisiell nettside: https://www.nftstrategy.fun/strategies/0x9ebf91b8d6ff68aa05545301a3d0984eaee54a03

ApeStrategy (APESTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ApeStrategy (APESTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APESTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APESTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APESTRs tokenomics, kan du utforske APESTR tokenets livepris!

