ApeStrategy pris i dag

Sanntids ApeStrategy (APESTR) pris i dag er $ 0.00164476, med en 8.94% endring de siste 24 timene. Nåværende APESTR til USD konverteringssats er $ 0.00164476 per APESTR.

ApeStrategy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,573,890, med en sirkulerende forsyning på 955.14M APESTR. I løpet av de siste 24 timene APESTR har den blitt handlet mellom $ 0.00149282(laveste) og $ 0.00165225 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0246464, mens tidenes laveste notering var $ 0.00149075.

Kortsiktig har APESTR beveget seg +0.48% i løpet av den siste timen og -14.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ApeStrategy (APESTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Opplagsforsyning 955.14M 955.14M 955.14M Total forsyning 955,140,687.1915376 955,140,687.1915376 955,140,687.1915376

Nåværende markedsverdi på ApeStrategy er $ 1.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APESTR er 955.14M, med en total tilgang på 955140687.1915376. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.57M.