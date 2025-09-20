ApeScreener (APES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0113986 $ 0.0113986 $ 0.0113986 24 timer lav $ 0.01175259 $ 0.01175259 $ 0.01175259 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0113986$ 0.0113986 $ 0.0113986 24 timer høy $ 0.01175259$ 0.01175259 $ 0.01175259 All Time High $ 0.167266$ 0.167266 $ 0.167266 Laveste pris $ 0.00165652$ 0.00165652 $ 0.00165652 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -2.58% Prisendring (7D) -15.78% Prisendring (7D) -15.78%

ApeScreener (APES) sanntidsprisen er $0.01144258. I løpet av de siste 24 timene har APES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0113986 og et toppnivå på $ 0.01175259, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APES er $ 0.167266, mens den rekordlave prisen er $ 0.00165652.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APES endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.58% over 24 timer og -15.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ApeScreener (APES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ApeScreener er $ 1.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APES er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.14M.