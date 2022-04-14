Apes Go Bananas (AGB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Apes Go Bananas (AGB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Apes Go Bananas (AGB) Informasjon AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries. We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool. By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE. Offisiell nettside: https://agbcoin.com/ Kjøp AGB nå!

Apes Go Bananas (AGB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Apes Go Bananas (AGB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 97.61K $ 97.61K $ 97.61K Total forsyning: $ 819.20T $ 819.20T $ 819.20T Sirkulerende forsyning: $ 819.20T $ 819.20T $ 819.20T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 97.61K $ 97.61K $ 97.61K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Apes Go Bananas (AGB) pris

Apes Go Bananas (AGB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Apes Go Bananas (AGB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGBs tokenomics, kan du utforske AGB tokenets livepris!

