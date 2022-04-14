Aperture Finance (APTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aperture Finance (APTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aperture Finance (APTR) Informasjon Building AI Powered Intents, the future of DeFi UX. Offisiell nettside: https://www.aperture.finance/ Teknisk dokument: https://medium.com/@aperturefinance/apertures-litepaper-5c988ead5b78 Kjøp APTR nå!

Aperture Finance (APTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aperture Finance (APTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.10K $ 10.10K $ 10.10K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 90.90M $ 90.90M $ 90.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 111.07K $ 111.07K $ 111.07K All-time high: $ 0.149148 $ 0.149148 $ 0.149148 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011118 $ 0.00011118 $ 0.00011118 Lær mer om Aperture Finance (APTR) pris

Aperture Finance (APTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aperture Finance (APTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APTRs tokenomics, kan du utforske APTR tokenets livepris!

APTR prisforutsigelse Vil du vite hvor APTR kan være på vei? Vår APTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APTR tokenets prisforutsigelse nå!

