Aperture Finance (APTR) Prisinformasjon (USD)

24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.149148 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +11.31% Prisendring (7D) +3.70%

Aperture Finance (APTR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har APTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APTR er $ 0.149148, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APTR endret seg med -- i løpet av den siste timen, +11.31% over 24 timer og +3.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aperture Finance (APTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 136.54K Opplagsforsyning 90.90M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Aperture Finance er $ 12.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APTR er 90.90M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 136.54K.