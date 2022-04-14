ApeJackPot (APET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ApeJackPot (APET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ApeJackPot (APET) Informasjon ApeJackpot - Hold Tight - Win Big - Jackpot Dreams! ApeJackpot is a game-changing project that brings passive rewards to $APET holders – the core token of the ecosystem. Picture a pack of playful apes charging in to snatch a massive golden pot – that’s the spirit of ApeJackpot! With its innovative mechanism, holders don’t need to stake or manually claim rewards – everything happens automatically. Offisiell nettside: https://apejackpot.money/ Kjøp APET nå!

ApeJackPot (APET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ApeJackPot (APET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.80K $ 5.80K $ 5.80K Total forsyning: $ 996.69M $ 996.69M $ 996.69M Sirkulerende forsyning: $ 996.69M $ 996.69M $ 996.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.80K $ 5.80K $ 5.80K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ApeJackPot (APET) pris

ApeJackPot (APET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ApeJackPot (APET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APETs tokenomics, kan du utforske APET tokenets livepris!

APET prisforutsigelse Vil du vite hvor APET kan være på vei? Vår APET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APET tokenets prisforutsigelse nå!

