Apeiron (APRS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0037916 $ 0.0037916 $ 0.0037916 24 timer lav $ 0.0040614 $ 0.0040614 $ 0.0040614 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0037916$ 0.0037916 $ 0.0037916 24 timer høy $ 0.0040614$ 0.0040614 $ 0.0040614 All Time High $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 Laveste pris $ 0.00187248$ 0.00187248 $ 0.00187248 Prisendring (1H) -0.50% Prisendring (1D) -6.21% Prisendring (7D) +2.59% Prisendring (7D) +2.59%

Apeiron (APRS) sanntidsprisen er $0.00378674. I løpet av de siste 24 timene har APRS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0037916 og et toppnivå på $ 0.0040614, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APRS er $ 1.89, mens den rekordlave prisen er $ 0.00187248.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APRS endret seg med -0.50% i løpet av den siste timen, -6.21% over 24 timer og +2.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Apeiron (APRS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 749.66K$ 749.66K $ 749.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Opplagsforsyning 197.71M 197.71M 197.71M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Apeiron er $ 749.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APRS er 197.71M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.79M.