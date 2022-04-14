APEDOG (APEDOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i APEDOG (APEDOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

APEDOG (APEDOG) Informasjon Apedog is one of the first meme tokens launched on the new ApeChain blockchain and is the first token to achieve a centralized exchange listing. The token does not have grand ambitions; the team is simply focused on creating a new website and mobile application to provide market news and data. The project was developed and launched on Ape.Express during the release of the ApeChain blockchain... Offisiell nettside: https://www.apedog.org Teknisk dokument: https://www.apedog.org Kjøp APEDOG nå!

APEDOG (APEDOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for APEDOG (APEDOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.99K $ 2.99K $ 2.99K Total forsyning: $ 765.00M $ 765.00M $ 765.00M Sirkulerende forsyning: $ 599.21M $ 599.21M $ 599.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.81K $ 3.81K $ 3.81K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om APEDOG (APEDOG) pris

APEDOG (APEDOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak APEDOG (APEDOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APEDOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APEDOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APEDOGs tokenomics, kan du utforske APEDOG tokenets livepris!

