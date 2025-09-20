APEDOG (APEDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.53% Prisendring (7D) -4.53%

APEDOG (APEDOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har APEDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APEDOG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APEDOG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

APEDOG (APEDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.99K$ 2.99K $ 2.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.81K$ 3.81K $ 3.81K Opplagsforsyning 599.21M 599.21M 599.21M Total forsyning 765,000,000.0 765,000,000.0 765,000,000.0

Nåværende markedsverdi på APEDOG er $ 2.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APEDOG er 599.21M, med en total tilgang på 765000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.81K.