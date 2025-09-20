Ape Man (APEMAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.42% Prisendring (7D) -30.15% Prisendring (7D) -30.15%

Ape Man (APEMAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har APEMAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APEMAN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APEMAN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.42% over 24 timer og -30.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ape Man (APEMAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 92.76K$ 92.76K $ 92.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 92.76K$ 92.76K $ 92.76K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ape Man er $ 92.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APEMAN er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 92.76K.