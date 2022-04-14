Apartment (APARTMENT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Apartment (APARTMENT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Apartment (APARTMENT) Informasjon 1 Apartment = 1 $Apartment Hedge homes, own Apartment. 🏢 Apartment is a decentralized cryptocurrency that connects real estate with blockchain. With 1 $Apartment equal to 1 Apartment, this token offers virtual real estate investment opportunities, utilizing blockchain for transparency and security. As the "House coin" trend grows, Apartment allows users to participate in the real estate market with decentralization, community governance, and future-focused digital assets. Offisiell nettside: https://apartmentsol.vip Kjøp APARTMENT nå!

Apartment (APARTMENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Apartment (APARTMENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.98K $ 4.98K $ 4.98K Total forsyning: $ 99,974.69T $ 99,974.69T $ 99,974.69T Sirkulerende forsyning: $ 99,974.69T $ 99,974.69T $ 99,974.69T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.98K $ 4.98K $ 4.98K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Apartment (APARTMENT) pris

Apartment (APARTMENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Apartment (APARTMENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APARTMENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APARTMENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APARTMENTs tokenomics, kan du utforske APARTMENT tokenets livepris!

APARTMENT prisforutsigelse Vil du vite hvor APARTMENT kan være på vei? Vår APARTMENT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APARTMENT tokenets prisforutsigelse nå!

