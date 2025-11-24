Anzens USDA pris i dag

Sanntids Anzens USDA (USDA) pris i dag er $ 1.04, med en 2.33% endring de siste 24 timene. Nåværende USDA til USD konverteringssats er $ 1.04 per USDA.

Anzens USDA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,495,859, med en sirkulerende forsyning på 10.08M USDA. I løpet av de siste 24 timene USDA har den blitt handlet mellom $ 0.998428(laveste) og $ 1.048 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.85, mens tidenes laveste notering var $ 0.529751.

Kortsiktig har USDA beveget seg +0.51% i løpet av den siste timen og +0.56% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Anzens USDA (USDA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.50M$ 10.50M $ 10.50M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.50M$ 10.50M $ 10.50M Opplagsforsyning 10.08M 10.08M 10.08M Total forsyning 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

