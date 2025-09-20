Dagens Anzen USDz livepris er 0.988988 USD. Spor prisoppdateringer for USDZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Anzen USDz livepris er 0.988988 USD. Spor prisoppdateringer for USDZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Anzen USDz Pris (USDZ)

1 USDZ til USD livepris:

$0.988988
+0.10%1D
+0.10%1D
Anzen USDz (USDZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:50:34 (UTC+8)

Anzen USDz (USDZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.985303
24 timer lav
24 timer lav
$ 0.989696
24 timer høy
24 timer høy

$ 0.985303
$ 0.985303$ 0.985303

$ 0.989696
$ 0.989696$ 0.989696

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

$ 0.821209
$ 0.821209$ 0.821209

+0.01%

+0.11%

-0.03%

-0.03%

Anzen USDz (USDZ) sanntidsprisen er $0.988988. I løpet av de siste 24 timene har USDZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.985303 og et toppnivå på $ 0.989696, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDZ er $ 1.052, mens den rekordlave prisen er $ 0.821209.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDZ endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og -0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Anzen USDz (USDZ) Markedsinformasjon

$ 119.01M
$ 119.01M$ 119.01M

--
----

$ 119.01M
$ 119.01M$ 119.01M

120.34M
120.34M 120.34M

120,336,543.3133061
120,336,543.3133061 120,336,543.3133061

Nåværende markedsverdi på Anzen USDz er $ 119.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDZ er 120.34M, med en total tilgang på 120336543.3133061. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 119.01M.

Anzen USDz (USDZ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Anzen USDz til USD ble $ +0.00108635.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Anzen USDz til USD ble $ +0.0044946537.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Anzen USDz til USD ble $ +0.0019795583.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Anzen USDz til USD ble $ -0.0036804489994808.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00108635+0.11%
30 dager$ +0.0044946537+0.45%
60 dager$ +0.0019795583+0.20%
90 dager$ -0.0036804489994808-0.37%

Hva er Anzen USDz (USDZ)

USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan.

Anzen USDz (USDZ) Ressurs

Anzen USDz Prisforutsigelse (USD)

USDZ til lokale valutaer

Anzen USDz (USDZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Anzen USDz (USDZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Anzen USDz (USDZ)

Hvor mye er Anzen USDz (USDZ) verdt i dag?
Live USDZ prisen i USD er 0.988988 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDZ til USD er $ 0.988988. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Anzen USDz?
Markedsverdien for USDZ er $ 119.01M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDZ?
Den sirkulerende forsyningen av USDZ er 120.34M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDZ ?
USDZ oppnådde en ATH-pris på 1.052 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDZ?
USDZ så en ATL-pris på 0.821209 USD.
Hva er handelsvolumet til USDZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDZ er -- USD.
Vil USDZ gå høyere i år?
USDZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:50:34 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.