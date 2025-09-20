Anzen USDz (USDZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.985303 $ 0.985303 $ 0.985303 24 timer lav $ 0.989696 $ 0.989696 $ 0.989696 24 timer høy 24 timer lav $ 0.985303$ 0.985303 $ 0.985303 24 timer høy $ 0.989696$ 0.989696 $ 0.989696 All Time High $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 Laveste pris $ 0.821209$ 0.821209 $ 0.821209 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.11% Prisendring (7D) -0.03% Prisendring (7D) -0.03%

Anzen USDz (USDZ) sanntidsprisen er $0.988988. I løpet av de siste 24 timene har USDZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.985303 og et toppnivå på $ 0.989696, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDZ er $ 1.052, mens den rekordlave prisen er $ 0.821209.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDZ endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og -0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Anzen USDz (USDZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 119.01M$ 119.01M $ 119.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 119.01M$ 119.01M $ 119.01M Opplagsforsyning 120.34M 120.34M 120.34M Total forsyning 120,336,543.3133061 120,336,543.3133061 120,336,543.3133061

Nåværende markedsverdi på Anzen USDz er $ 119.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDZ er 120.34M, med en total tilgang på 120336543.3133061. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 119.01M.