Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Anzen Staked USDz (SUSDZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Informasjon sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets. Offisiell nettside: https://anzen.finance/ Teknisk dokument: https://docs.anzen.finance/ Kjøp SUSDZ nå!

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Anzen Staked USDz (SUSDZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.42M $ 6.42M $ 6.42M Total forsyning: $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M Sirkulerende forsyning: $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.42M $ 6.42M $ 6.42M All-time high: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 All-Time Low: $ 0.898102 $ 0.898102 $ 0.898102 Nåværende pris: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Lær mer om Anzen Staked USDz (SUSDZ) pris

Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Anzen Staked USDz (SUSDZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUSDZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUSDZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUSDZs tokenomics, kan du utforske SUSDZ tokenets livepris!

SUSDZ prisforutsigelse Vil du vite hvor SUSDZ kan være på vei? Vår SUSDZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUSDZ tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!