Anzen Staked USDz (SUSDZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 1.2 24 timer høy $ 1.21 All Time High $ 1.4 Laveste pris $ 0.898102 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) +0.81% Prisendring (7D) -0.07%

Anzen Staked USDz (SUSDZ) sanntidsprisen er $1.21. I løpet av de siste 24 timene har SUSDZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.2 og et toppnivå på $ 1.21, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUSDZ er $ 1.4, mens den rekordlave prisen er $ 0.898102.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUSDZ endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.81% over 24 timer og -0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.50M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.50M Opplagsforsyning 5.38M Total forsyning 5,379,334.751653806

Nåværende markedsverdi på Anzen Staked USDz er $ 6.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUSDZ er 5.38M, med en total tilgang på 5379334.751653806. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.50M.