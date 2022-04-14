Anti Rug Agent (ANTIRUG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Anti Rug Agent (ANTIRUG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Informasjon Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested. Offisiell nettside: https://www.antirug.ai/ Kjøp ANTIRUG nå!

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Anti Rug Agent (ANTIRUG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 218.79K $ 218.79K $ 218.79K Total forsyning: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Sirkulerende forsyning: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 218.79K $ 218.79K $ 218.79K All-time high: $ 0.01352923 $ 0.01352923 $ 0.01352923 All-Time Low: $ 0.00020139 $ 0.00020139 $ 0.00020139 Nåværende pris: $ 0.00021764 $ 0.00021764 $ 0.00021764 Lær mer om Anti Rug Agent (ANTIRUG) pris

Anti Rug Agent (ANTIRUG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Anti Rug Agent (ANTIRUG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANTIRUG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANTIRUG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANTIRUGs tokenomics, kan du utforske ANTIRUG tokenets livepris!

ANTIRUG prisforutsigelse Vil du vite hvor ANTIRUG kan være på vei? Vår ANTIRUG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANTIRUG tokenets prisforutsigelse nå!

