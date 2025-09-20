Dagens Anti Rug Agent livepris er 0.00024302 USD. Spor prisoppdateringer for ANTIRUG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANTIRUG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Anti Rug Agent livepris er 0.00024302 USD. Spor prisoppdateringer for ANTIRUG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANTIRUG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ANTIRUG

ANTIRUG Prisinformasjon

ANTIRUG Offisiell nettside

ANTIRUG tokenomics

ANTIRUG Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Anti Rug Agent Logo

Anti Rug Agent Pris (ANTIRUG)

Ikke oppført

1 ANTIRUG til USD livepris:

$0.00024298
$0.00024298$0.00024298
-5.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Anti Rug Agent (ANTIRUG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:11:57 (UTC+8)

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00024035
$ 0.00024035$ 0.00024035
24 timer lav
$ 0.00025639
$ 0.00025639$ 0.00025639
24 timer høy

$ 0.00024035
$ 0.00024035$ 0.00024035

$ 0.00025639
$ 0.00025639$ 0.00025639

$ 0.01352923
$ 0.01352923$ 0.01352923

$ 0.00020139
$ 0.00020139$ 0.00020139

+0.04%

-5.21%

-12.59%

-12.59%

Anti Rug Agent (ANTIRUG) sanntidsprisen er $0.00024302. I løpet av de siste 24 timene har ANTIRUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00024035 og et toppnivå på $ 0.00025639, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANTIRUG er $ 0.01352923, mens den rekordlave prisen er $ 0.00020139.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANTIRUG endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -5.21% over 24 timer og -12.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Markedsinformasjon

$ 242.88K
$ 242.88K$ 242.88K

--
----

$ 242.88K
$ 242.88K$ 242.88K

999.76M
999.76M 999.76M

999,759,459.44049
999,759,459.44049 999,759,459.44049

Nåværende markedsverdi på Anti Rug Agent er $ 242.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANTIRUG er 999.76M, med en total tilgang på 999759459.44049. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 242.88K.

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Anti Rug Agent til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Anti Rug Agent til USD ble $ -0.0001083209.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Anti Rug Agent til USD ble $ -0.0001441064.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Anti Rug Agent til USD ble $ -0.0003583502154959486.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.21%
30 dager$ -0.0001083209-44.57%
60 dager$ -0.0001441064-59.29%
90 dager$ -0.0003583502154959486-59.58%

Hva er Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Ressurs

Offisiell nettside

Anti Rug Agent Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Anti Rug Agent (ANTIRUG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Anti Rug Agent (ANTIRUG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Anti Rug Agent.

Sjekk Anti Rug Agentprisprognosen nå!

ANTIRUG til lokale valutaer

Anti Rug Agent (ANTIRUG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Anti Rug Agent (ANTIRUG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ANTIRUG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Hvor mye er Anti Rug Agent (ANTIRUG) verdt i dag?
Live ANTIRUG prisen i USD er 0.00024302 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ANTIRUG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ANTIRUG til USD er $ 0.00024302. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Anti Rug Agent?
Markedsverdien for ANTIRUG er $ 242.88K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ANTIRUG?
Den sirkulerende forsyningen av ANTIRUG er 999.76M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forANTIRUG ?
ANTIRUG oppnådde en ATH-pris på 0.01352923 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ANTIRUG?
ANTIRUG så en ATL-pris på 0.00020139 USD.
Hva er handelsvolumet til ANTIRUG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ANTIRUG er -- USD.
Vil ANTIRUG gå høyere i år?
ANTIRUG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ANTIRUG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:11:57 (UTC+8)

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.