Anti Rug Agent (ANTIRUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00024035 $ 0.00024035 $ 0.00024035 24 timer lav $ 0.00025639 $ 0.00025639 $ 0.00025639 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00024035$ 0.00024035 $ 0.00024035 24 timer høy $ 0.00025639$ 0.00025639 $ 0.00025639 All Time High $ 0.01352923$ 0.01352923 $ 0.01352923 Laveste pris $ 0.00020139$ 0.00020139 $ 0.00020139 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -5.21% Prisendring (7D) -12.59% Prisendring (7D) -12.59%

Anti Rug Agent (ANTIRUG) sanntidsprisen er $0.00024302. I løpet av de siste 24 timene har ANTIRUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00024035 og et toppnivå på $ 0.00025639, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANTIRUG er $ 0.01352923, mens den rekordlave prisen er $ 0.00020139.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANTIRUG endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -5.21% over 24 timer og -12.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 242.88K$ 242.88K $ 242.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 242.88K$ 242.88K $ 242.88K Opplagsforsyning 999.76M 999.76M 999.76M Total forsyning 999,759,459.44049 999,759,459.44049 999,759,459.44049

Nåværende markedsverdi på Anti Rug Agent er $ 242.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANTIRUG er 999.76M, med en total tilgang på 999759459.44049. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 242.88K.