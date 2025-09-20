Antfarm Token (ATF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.152681 $ 0.152681 $ 0.152681 24 timer lav $ 0.162488 $ 0.162488 $ 0.162488 24 timer høy 24 timer lav $ 0.152681$ 0.152681 $ 0.152681 24 timer høy $ 0.162488$ 0.162488 $ 0.162488 All Time High $ 0.247867$ 0.247867 $ 0.247867 Laveste pris $ 0.068837$ 0.068837 $ 0.068837 Prisendring (1H) +3.65% Prisendring (1D) -1.01% Prisendring (7D) +5.40% Prisendring (7D) +5.40%

Antfarm Token (ATF) sanntidsprisen er $0.159056. I løpet av de siste 24 timene har ATF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.152681 og et toppnivå på $ 0.162488, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATF er $ 0.247867, mens den rekordlave prisen er $ 0.068837.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATF endret seg med +3.65% i løpet av den siste timen, -1.01% over 24 timer og +5.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Antfarm Token (ATF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Opplagsforsyning 9.07M 9.07M 9.07M Total forsyning 9,073,750.706678683 9,073,750.706678683 9,073,750.706678683

Nåværende markedsverdi på Antfarm Token er $ 1.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATF er 9.07M, med en total tilgang på 9073750.706678683. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.44M.