BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for ANT COLONY er i dag 0.00000901 USD.ANTS markedsverdien er 9,003.53 USD. Spor sanntids ANTS to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for ANT COLONY er i dag 0.00000901 USD.ANTS markedsverdien er 9,003.53 USD. Spor sanntids ANTS to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om ANTS

ANTS Prisinformasjon

Hva er ANTS

ANTS Offisiell nettside

ANTS tokenomics

ANTS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

ANT COLONY Logo

ANT COLONY Pris (ANTS)

Ikke oppført

1 ANTS til USD livepris:

--
----
+2.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
ANT COLONY (ANTS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 03:20:34 (UTC+8)

ANT COLONY pris i dag

Sanntids ANT COLONY (ANTS) pris i dag er $ 0.00000901, med en 3.34% endring de siste 24 timene. Nåværende ANTS til USD konverteringssats er $ 0.00000901 per ANTS.

ANT COLONY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,003.53, med en sirkulerende forsyning på 999.10M ANTS. I løpet av de siste 24 timene ANTS har den blitt handlet mellom $ 0.00000872(laveste) og $ 0.00000901 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0019544, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000853.

Kortsiktig har ANTS beveget seg +1.44% i løpet av den siste timen og -7.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ANT COLONY (ANTS) Markedsinformasjon

$ 9.00K
$ 9.00K$ 9.00K

--
----

$ 9.00K
$ 9.00K$ 9.00K

999.10M
999.10M 999.10M

999,100,653.996219
999,100,653.996219 999,100,653.996219

Nåværende markedsverdi på ANT COLONY er $ 9.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANTS er 999.10M, med en total tilgang på 999100653.996219. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.00K.

ANT COLONY prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000872
$ 0.00000872$ 0.00000872
24 timer lav
$ 0.00000901
$ 0.00000901$ 0.00000901
24 timer høy

$ 0.00000872
$ 0.00000872$ 0.00000872

$ 0.00000901
$ 0.00000901$ 0.00000901

$ 0.0019544
$ 0.0019544$ 0.0019544

$ 0.00000853
$ 0.00000853$ 0.00000853

+1.44%

+3.34%

-7.05%

-7.05%

ANT COLONY (ANTS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ANT COLONY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ANT COLONY til USD ble $ -0.0000032586.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ANT COLONY til USD ble $ -0.0000044688.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ANT COLONY til USD ble $ -0.000011883346193875512.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+3.34%
30 dager$ -0.0000032586-36.16%
60 dager$ -0.0000044688-49.59%
90 dager$ -0.000011883346193875512-56.87%

Prisforutsigelse for ANT COLONY

ANT COLONY (ANTS) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANTS for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
ANT COLONY (ANTS) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på ANT COLONY potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for ANT COLONY vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for ANTS prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på ANT COLONY prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ANT COLONY (ANTS) Ressurs

Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om ANT COLONY

Hvor mye vil 1 ANT COLONY være verdt i 2030?
Hvis ANT COLONY skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle ANT COLONY priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 03:20:34 (UTC+8)

ANT COLONY (ANTS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Utforsk mer om ANT COLONY

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.2350
$0.2350$0.2350

+370.00%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001228
$0.0001228$0.0001228

+0.16%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Arbit

Arbit

ARBT

$0.0000028000
$0.0000028000$0.0000028000

+833.33%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000002923
$0.00000002923$0.00000002923

+387.16%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.2350
$0.2350$0.2350

+370.00%

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000315
$0.000315$0.000315

+215.00%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00000004799
$0.00000004799$0.00000004799

+151.91%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.