ANT COLONY pris i dag

Sanntids ANT COLONY (ANTS) pris i dag er $ 0.00000901, med en 3.34% endring de siste 24 timene. Nåværende ANTS til USD konverteringssats er $ 0.00000901 per ANTS.

ANT COLONY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,003.53, med en sirkulerende forsyning på 999.10M ANTS. I løpet av de siste 24 timene ANTS har den blitt handlet mellom $ 0.00000872(laveste) og $ 0.00000901 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0019544, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000853.

Kortsiktig har ANTS beveget seg +1.44% i løpet av den siste timen og -7.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ANT COLONY (ANTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Opplagsforsyning 999.10M 999.10M 999.10M Total forsyning 999,100,653.996219 999,100,653.996219 999,100,653.996219

