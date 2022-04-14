Ankr Staked ETH (ANKRETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ankr Staked ETH (ANKRETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ankr Staked ETH (ANKRETH) Informasjon ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards!

Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience.

Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH.

Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization.

Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime. Offisiell nettside: https://www.ankr.com/about-staking/

Ankr Staked ETH (ANKRETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ankr Staked ETH (ANKRETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.02M $ 42.02M $ 42.02M Total forsyning: $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K Sirkulerende forsyning: $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.02M $ 42.02M $ 42.02M All-time high: $ 5,940.6 $ 5,940.6 $ 5,940.6 All-Time Low: $ 534.32 $ 534.32 $ 534.32 Nåværende pris: $ 5,181.57 $ 5,181.57 $ 5,181.57 Lær mer om Ankr Staked ETH (ANKRETH) pris

Ankr Staked ETH (ANKRETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ankr Staked ETH (ANKRETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANKRETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANKRETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANKRETHs tokenomics, kan du utforske ANKRETH tokenets livepris!

