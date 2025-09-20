Ankr Staked ETH (ANKRETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5,283.05 $ 5,283.05 $ 5,283.05 24 timer lav $ 5,492.05 $ 5,492.05 $ 5,492.05 24 timer høy 24 timer lav $ 5,283.05$ 5,283.05 $ 5,283.05 24 timer høy $ 5,492.05$ 5,492.05 $ 5,492.05 All Time High $ 5,940.6$ 5,940.6 $ 5,940.6 Laveste pris $ 534.32$ 534.32 $ 534.32 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -2.14% Prisendring (7D) -4.78% Prisendring (7D) -4.78%

Ankr Staked ETH (ANKRETH) sanntidsprisen er $5,366.56. I løpet av de siste 24 timene har ANKRETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,283.05 og et toppnivå på $ 5,492.05, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANKRETH er $ 5,940.6, mens den rekordlave prisen er $ 534.32.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANKRETH endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og -4.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ankr Staked ETH (ANKRETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.61M$ 43.61M $ 43.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.61M$ 43.61M $ 43.61M Opplagsforsyning 8.12K 8.12K 8.12K Total forsyning 8,123.731350744575 8,123.731350744575 8,123.731350744575

Nåværende markedsverdi på Ankr Staked ETH er $ 43.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANKRETH er 8.12K, med en total tilgang på 8123.731350744575. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.61M.