Anju (ANJU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Anju (ANJU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Anju (ANJU) Informasjon Riko Wako “I'm here Yesterday, I came to Riko Wako family from the care center in Chiba. Your name is Anju She's a young and energetic girl! Looks like Rico Wako won't have a problem either Food was eaten and took a walk. Thank you for your continued support” $ANJU is a memecoin on Ethereum, inspired by a Shiba Inu adopted from Chibawan shelter, linked to Neiro and Cocoro. It aims to build community and hype, with a $170K market cap and $22K liquidity. No utility beyond meme-driven trading. Offisiell nettside: https://anju-cto.site/ Kjøp ANJU nå!

Anju (ANJU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Anju (ANJU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.40K $ 32.40K $ 32.40K Total forsyning: $ 356.59B $ 356.59B $ 356.59B Sirkulerende forsyning: $ 356.59B $ 356.59B $ 356.59B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.40K $ 32.40K $ 32.40K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Anju (ANJU) pris

Anju (ANJU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Anju (ANJU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANJU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANJU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANJUs tokenomics, kan du utforske ANJU tokenets livepris!

ANJU prisforutsigelse Vil du vite hvor ANJU kan være på vei? Vår ANJU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANJU tokenets prisforutsigelse nå!

