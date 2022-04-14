ANIMA (ANIMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ANIMA (ANIMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ANIMA (ANIMA) Informasjon What is the project about? Realm is a World-Building and Exploration game rooted in GameFi. Realmers build and sustain the economy of the Realmverse through strategic planning and resource management. Adventurers roam the Realmverse in search of their Origin story. Earn LootBoxes, Battle other Adventurers, complete Missions and Transcend into brand new Variants every month. What makes your project unique? Realm is founded on three principles: Creating a strong foundational community, providing ownership to players and providing real world value to its users. We are passionate about bringing projects together to create an interoperable experience for all users in the Web3 space. Our focus is on GameFi elements tied with beautiful artworks and compelling stories. History of your project. We started back in Sept 2021 with a vision for what a gaming experience could look like in Web3. Over time, our vision has evolved and have teamed up with the Treasure Ecosystem as our long term visions aligned. What’s next for your project? We've been building non-stop since 2021 and we are excited to launch our upcoming suite of features that will bring our interoperable dream to life. What can your token be used for? ANIMA is used by players to level up their characters, earn LootBoxes and gamified staking. We've had a burn rate of up to 90%. Offisiell nettside: https://www.rlm.land/ Kjøp ANIMA nå!

ANIMA (ANIMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ANIMA (ANIMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 335.73K $ 335.73K $ 335.73K All-time high: $ 0.01707698 $ 0.01707698 $ 0.01707698 All-Time Low: $ 0.00031516 $ 0.00031516 $ 0.00031516 Nåværende pris: $ 0.00044672 $ 0.00044672 $ 0.00044672 Lær mer om ANIMA (ANIMA) pris

ANIMA (ANIMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ANIMA (ANIMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANIMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANIMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANIMAs tokenomics, kan du utforske ANIMA tokenets livepris!

