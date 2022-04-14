Angola (AGLA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Angola (AGLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Angola (AGLA) Informasjon The Angola Project, is a social NFT system built upon the blockchain-based Web3 creator economy. Its aim is to become a mainstream NFT platform that enables users to create NFTs based on their every day lives, ensures creators have full ownership of their works, and corrects unreasonable profit distribution in the conventional digital asset market. Offisiell nettside: https://agla.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.agla.io/ Kjøp AGLA nå!

Angola (AGLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Angola (AGLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 252.65K $ 252.65K $ 252.65K Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 499.45M $ 499.45M $ 499.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M All-time high: $ 0.483956 $ 0.483956 $ 0.483956 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0004979 $ 0.0004979 $ 0.0004979 Lær mer om Angola (AGLA) pris

Angola (AGLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Angola (AGLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGLAs tokenomics, kan du utforske AGLA tokenets livepris!

AGLA prisforutsigelse Vil du vite hvor AGLA kan være på vei? Vår AGLA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGLA tokenets prisforutsigelse nå!

