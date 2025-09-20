Angola (AGLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.483956$ 0.483956 $ 0.483956 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -7.88% Prisendring (1D) -12.38% Prisendring (7D) -36.76% Prisendring (7D) -36.76%

Angola (AGLA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AGLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGLA er $ 0.483956, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGLA endret seg med -7.88% i løpet av den siste timen, -12.38% over 24 timer og -36.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Angola (AGLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 334.79K$ 334.79K $ 334.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Opplagsforsyning 499.45M 499.45M 499.45M Total forsyning 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Angola er $ 334.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGLA er 499.45M, med en total tilgang på 3000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.01M.